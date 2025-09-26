Sortie de Madiambal Diagne : le DG de l’ASP prend la défense de la Police des frontières et pointe la responsabilité du journaliste

Seydina Oumar Touré, Directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), est intervenu pour répondre aux critiques concernant la sortie du territoire de Madiambal Diagne et le rôle de la Police des frontières.



Dans un message publié sur Facebook, l’ancien fonctionnaire de la Gendarmerie rappelle que la « frontière séparant le Sénégal de la Gambie ne saurait être assimilée à un mur ni à une barrière grillagée ». Selon lui, elle constitue une « ligne purement conventionnelle, s’étendant sur plusieurs centaines de kilomètres et ne faisant l’objet d’aucune occupation continue par les services compétents ».



M. Touré précise qu’en maints endroits, ce tracé traverse des zones villageoises établies de part et d’autre de la limite, certaines localités se trouvant ainsi matériellement partagées entre les deux États.



Dans ces conditions, il estime que toute tentative de mettre en cause la Police des frontières apparaît « dépourvue de fondement ».



Selon lui, la pleine et entière responsabilité de cet éventuel franchissement incombe uniquement à Madiambal Diagne. « C’est à lui et à lui seul de répondre de ses actes », insiste-t-il.



