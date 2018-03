Sortie de promotion : l’UVS organise sa 1ère cérémonie de graduation ce samedi

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) va honorer ses étudiants à travers la cérémonie de graduation de sa première sortie de promotion ce samedi. L’annonce a été faite par Moussa Lo, coordonnateur de l’UVS, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Dakar. Plusieurs centaines de licenciés seront honorés samedi prochain ce que le coordonnateur trouve satisfaisant.



«Je suis globalement satisfait des résultats de l’UVS qui, après quatre années de fonctionnement sort ses premiers diplômés. Et ces diplômés seront gradués le 31 mars. Je crois qu’après toutes les difficultés rencontrées par l’institution, on peut se réjouir d’avoir plus de 400 diplômés qui ont obtenu leur licence», a fait savoir Moussa Lo, coordonnateur de l’UVS.



Cependant, avant d’obtenir ses résultats, l’institut a eu beaucoup de difficultés dont la connexion à internet.



« Lorsque nous connaissons la couverture internet de notre pays qui n’est pas à 100 % satisfaisante, on peut évidemment imaginer qu’il peut y avoir des difficultés. Mais, malgré tout, nous avons réussi à former ces étudiants qui vont valablement aller sur le marché du travail avec un diplôme dans des filières aussi importantes que le droit, l’économie, la gestion, l’anglais ou la sociologie », a indiqué le coordonnateur.



Les cours dans l’UVS sont dispensés à distance à travers le net ainsi, le problème de connexion pose beaucoup de problèmes aux étudiants. « La connexion est un problème important à l’UVS parce que quand on étudie à distance, on a besoin d’une bonne connexion. Comme nous nous appuyons sur des opérateurs qui n’ont pas toujours une couverture maximale au niveau du pays, il peut arriver qu’un étudiant n’ait pas de la connectivité dans sa localité. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à mettre à leur disposition un Espace Numérique Ouvert (ENO) pour que même s’ils n’ont pas de connexion dans leur localité que quand ils viennent à l’ENO qu’ils puissent trouver la connexion qui leur permet de travailler correctement », a fait savoir le coordonnateur de l’UVS.



Toutefois, des défis considérables attendent l’UVS. Selon Moussa Lo, elle doit relever le défi « de revenir à un calendrier académique normal parce que les effectifs ont augmenté et que les infrastructures ne sont pas encore disponibles », « d’élargir la carte des Espace Numérique Ouvert (ENO) », mais aussi « améliorer et garantir la qualité de la formation ».

L’UVS accueille un effectif de 18 000 étudiants, encadrés par près de 200 professeurs et plus de 1000 tuteurs.