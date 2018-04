Sory Kaba : «Si Idy est élu Président, j’irais vivre au Mali ou en Guinée»

«Le débat sur le parrainage n’en vaut pas la peine. Parce que le parrainage a toujours existé dans notre pays depuis la Constitution de 1963», a déclaré le directeur des Sénégalais de l’extérieur qui se prononçait sur les remous provoqués par le projet de loi sur le parrainage qui doit être examiné en plénière ce 19 avril.



Et, contrairement à ce que véhiculent l’opposition et une partie de la société civile qui décrient cette loi, elle est un pas en avant pour la démocratie sénégalaise, tout en rationalisant les candidatures aux élections qui doivent se dérouler au Sénégal, pense-t-il.



Mais parmi les détracteurs de cette loi, Sory Kaba cible Idrissa Seck lequel, selon lui, «doit demander pardon au peuple sénégalais car il a fait trop de mal et il se dit prétentieusement capable de pouvoir remplacer le Président Macky Sall».



Dans sa logique, M. Kaba qui dit craindre pour le Sénégal si le président du Conseil départemental de Thiès est porté à la Magistrature suprême, affirme, dans les colonnes de L'As, être prêt à s’exiler si un tel cas se produisait : «S’il est élu Président, j’irais vivre au Mali ou en Guinée».