Sos pour le Pont Émile Badiane de Ziguinchor...

Nous saluons l’intérêt manifesté par le Président, mais nous insistons sur l’urgence d’une solution tangible et rapide. En dépit des alertes et des promesses non tenues des gouvernements précédents, nous espérons que le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye posera enfin les bases de la reconstruction du Pont Emile Badiane, pour le bien-être de la région et la sécurité de ses habitants.



ALIOU DJIBA

Président du Collectif pour la Reconstruction du Pont Emile Badiane et le Développement de la Casamance