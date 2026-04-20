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Soudan: Khartoum, meurtrie par la guerre, manque de morgues pour enterrer ses corps

Notre série de reportages toute la semaine sur le Soudan qui vient d'entrer dans sa quatrième année de guerre. C’est à Khartoum, en avril 2023, que les combats ont éclaté entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) qui s’affrontent pour le pouvoir. Après avoir occupé la capitale pendant deux ans, les FSR ont été chassées l’année passée par les Forces armées soudanaises. Mais, aujourd’hui, Khartoum est meurtrie. Elle n’a même pas encore fini d’enterrer ses morts.



Soudan: Khartoum, meurtrie par la guerre, manque de morgues pour enterrer ses corps
Au milieu du campus de l’université internationale d’Afrique, Mohammed Osman, son directeur adjoint, marche sur un vaste espace de terre retournée. « Tout ce terrain que voyez ici, c’était une fosse commune », décrit l’universitaire depuis l’arrière de la faculté de médecine, « on a retrouvé entre 3 000 et 4 000 corps. Des enfants ont été retrouvés ici, ainsi que les corps de familles entières. »
 
Durant leur occupation de Khartoum, capitale du Soudan, les FSR interdisaient d’enterrer les morts. C’est en cachette que les habitants inhumaient leurs proches dans les mosquées, les écoles et même les cours des maisons.
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RFI

Lundi 20 Avril 2026 - 12:32


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