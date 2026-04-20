Sénégal : tout savoir sur les nouvelles nominations stratégiques au sein de Pastef, le parti de Ousmane Sonko

Ce lundi 20 avril, au lendemain d'une réunion de son Conseil national, le parti Pastef (pouvoir) a officialisé la nomination de plusieurs figures majeures à des postes clés du Bureau politique et du Comité exécutif.



Dans la décision prise par le Premier ministre Ousmane Sonko, leader du parti, quatre vice-présidents, tous membres du Comité exécutif, ont été nommés. On y retrouve des visages bien connus de la formation politique : Malick Ndiaye, Abass Fall, Daouda Ngom et Moustapha Sarré. Ce pôle de direction aura pour mission de coordonner les orientations stratégiques du parti dans un contexte politique en pleine mutation.



Le Secrétariat général, véritable moteur administratif du parti, connaît également un profond remaniement. Mohamed Ayib Salim Daffé, président du groupe parlementaire Pastef, est porté à la tête de cet organe. Il sera épaulé par une équipe de cinq adjoints, à savoir : Khadidiatou Diop (dite Khadija Mahecor Diouf), Fadilou Keita, Khady Diène Gaye, Bassirou Kebe et Birom Holo Ba.



Le parti au pouvoir a également renforcé son pôle communication. Le ministre Amadou Ba est nommé Secrétaire national chargé de la communication, avec Arame Ndoye Gassama comme adjointe, pour l'épauler dans la diffusion du message patriote.



Ces nominations interviennent dans un contexte de «cohabitation douce» au Sénégal, où le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Sonko se préparent, chacun de son côté, pour les prochaines échéances électorales dont la présidentielle de 2029.