Côte d'Ivoire: le procès de l'attentat de Kafolo à l'heure des plaidoiries de la défense

En Côte d’Ivoire, le procès de l’attaque terroriste de Kafolo ouvert fin décembre dernier, se poursuit ce lundi 20 avril devant le tribunal criminel d’Abidjan. Les faits remontent à juin 2020. Un poste de contrôle situé à la frontière avec le Burkina Faso est attaqué par des jihadistes. Un attentat revendiqué par la Katiba Macina, qui avait fait 14 morts dans les rangs de l’armée ivoirienne. Le parquet avait requis la peine maximale pour cinq prévenus. Et ce lundi matin, les plaidoiries de la défense sont attendues.

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