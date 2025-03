Soudan du Sud: Riek Machar placé en résidence surveillée, l'ONU craint un retour de la guerre civile

Au Soudan du Sud, c'est une nouvelle escalade vers un possible retour de la guerre civile. Mercredi 26 mars dans la soirée, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises, a annoncé son porte-parole. Les conditions exactes de cette détention et son implication pour la survie de l’accord de paix signé en 2018 ne sont pas claires. Mais le pays n’a semble-t-il jamais été si proche d’un retour du conflit. L’ONU appelle à la retenue et au respect de l’accord de paix.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">