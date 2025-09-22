Soudan du Sud: le procès très attendu de Riek Machar s'ouvre à Juba

Le procès qui s'ouvre ce matin au Freedom hall pourrait marquer un tournant dans l'histoire mouvementée du Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011. L’accord de paix de 2018 avait réuni les vieux adversaires Salva Kiir et Riek Machar, ennemis jurés depuis les années 1990, pendant la guerre contre le régime Soudanais.



En 2013, leur rivalité avait déclenché une guerre civile de cinq ans, qui a fait 400 000 morts. Riek Machar avait accepté de revenir à Juba pour former un gouvernement de transition en 2020. Il est aujourd’hui accusé des pires crimes : « meurtre », « trahison », « terrorisme » ou encore « crimes contre l’humanité ».



L’avocat qui va assurer la défense de l’ancien vice-président et des sept autres accusés, maître Kur Lual Kur, affirme à RFI que Riek Machar est « en bonne santé » et attend le début de son procès pour pouvoir se défendre. Et ce alors que les tensions dans plusieurs régions du pays ne retombent pas, avec des combats rapportés dans le Haut-Nil ce weekend entre les forces gouvernementales et celles de l’opposition. Ces combats ont fait au moins 50 morts.