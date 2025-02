Soudan du Sud: tension diplomatique avec le Soudan sur l’origine des paramilitaires FSR

Le ministère des Affaires Étrangères sud-soudanais rappelle dans un communiqué la « neutralité » du Soudan du Sud face au conflit soudanais. Et ce sont les déclarations du lieutenant-général Yasser al-Atta, commandant en chef adjoint de l'armée soudanaise, que Juba tient à « condamner fermement ». Le 20 janvier, celui-ci avait en effet déclaré que les FSR étaient « composés à 65% de Sud-Soudanais ».



« Une assertion fausse et dangereuse » pour les autorités sud-soudanaises, qui dénoncent « les mensonges du général al-Atta » ayant pour but de « détourner l’attention vis-à-vis des crimes commis dans l’État d'Al-Jazirah », et ont même pu et je cite encore « conduire à ces atrocités ».



5 000 Sud-Soudanais dans les FSR

La participation de combattants Sud-Soudanais dans les FSR est toutefois avérée et reconnue par Juba, mais pas dans de telles proportions. Selon le chercheur Jan Pospisil, ils seraient environ 5 000 Sud-Soudanais enrôlés dans les FSR, sur un total estimé à environ 100 000 combattants. La majorité des FSR auraient été recrutés parmi les tribus arabes du Darfour, mais aussi du Tchad et d’autres pays de la région.



Le ministère des Affaires étrangères tient également à rappeler que des Sud-Soudanais, haut gradés pour certains, combattent à ce jour aux côtés de l’armée soudanaise du général Al-Burhan.