Soudan: l'UE et l'ONU s'alarment des violences après un massacre à Ardamata

Il y a dix jours, les Forces de soutien rapide du général Hemedti lançaient une offensive sur une position de l’armée à Ardamata, à quelques kilomètres d'El-Geneina. Après avoir rapidement mis en déroute l’armée soudanaise, les FSR se sont retournés contre les habitants, en majorité de l'ethnie Masalit.



Selon plusieurs sources, les violences ont duré deux à trois jours, ciblant notamment un camp de déplacés, explique Hussein Harran, militants des droits de l’homme, qui a fui El-Geneina il y a quelques semaines. « Ils ont pris pour cible des maisons, le camp de réfugiés et ils ont tué de nombreuses personnes. Ils ont tué tous les hommes, les enfants et des femmes. On a également entendu qu’il y avait eu des viols. Les FSR ont ciblé des leaders de la communauté masalit, l’un d’eux a notamment été tué à son domicile avec toute sa famille. C’est une véritable crise, un génocide. »



Dix jours après, le nombre de victimes est encore incertain - la région sous contrôle des paramilitaires - est difficilement accessible. Mais plusieurs organisations évoquent plus de 1 000 morts.



Plusieurs milliers de déplacés ont également fui la ville, indique le Haut-Commissariat aux réfugiés. L'organisation se prépare d'ailleurs à un nouvel afflux de réfugiés au Tchad voisin, précisant que « plus de 8 000 personnes ont déjà traversé la frontière rien qu'au cours de la semaine dernière ».