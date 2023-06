Soudan: l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, déclaré persona non grata par le gouvernement du pays

L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement du pays, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères. «Le gouvernement de la République du Soudan a notifié au secrétaire général des Nations unies qu'il a déclaré M. Volker Perthes (...) persona non grata à compter d'aujourd'hui», a indiqué dans un communiqué le ministère. M. Perthes se trouvait jeudi à Addis Abeba, en Ethiopie, pour une série d'entretiens diplomatiques, avait annoncé plus tôt l'ONU sur Twitter. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, avait réclamé le limogeage de M. Perthes, l'accusant d'être responsable de la guerre qui a éclaté mi-avril entre ses forces et celles des paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo.