Soudan : la reprise du palais présidentiel marque «un tournant» dans la bataille de Khartoum

À Khartoum, l'armée soudanaise a déclaré, vendredi 21 mars au matin, s'être emparée du palais présidentiel, aux mains des forces de soutien rapide (FSR) depuis le début du conflit, en avril 2023. Un tournant dans le conflit.



À l'aube du second anniversaire de la guerre au Soudan, et après des semaines d'opérations pour reconquérir la capitale, la prise du palais présidentiel est une victoire importante pour les forces gouvernementales. Un succès qui ne marque pour autant pas la fin d'un conflit qui a jeté des millions de personnes sur la route et tué des dizaines de milliers de Soudanais.



Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en treillis, accompagnés de jeunes volontaires de milices armées pro-gouvernementales coiffés de bandeaux, qui paradent dans l'enceinte d'un palais présidentiel en ruines.