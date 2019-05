Soudan: le chef du Conseil militaire de transition en visite en Egypte

Abdel Fattah al-Sissi a annulé in extremis sa participation à la cérémonie d’investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour recevoir samedi au Caire le général Abdel Fattah Abdelrahman Burhan. Les deux hommes ont examiné les derniers développements au Soudan et notamment les tentatives de médiation entre le Conseil militaire et l’Alliance pour la liberté et le changement.



Les deux camps ont suspendu les négociations qui achoppent sur la composition et la direction du Conseil souverain de transition, l’organe qui devra diriger le pays jusqu’à de prochaines élections. Face au blocage, l’Alliance pour la liberté et le changement a annoncé une grève générale mardi et mercredi.