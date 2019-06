Soudan: les manifestants tentent de converger vers le palais présidentiel

À Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan, ils sont des dizaines de milliers à avoir répondu à l'appel du principal mouvement de la contestation, pour faire pression sur les généraux au pouvoir et réclamer un pouvoir civil. Malgré l'important déploiement des redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) et les gaz lacrymogènes, une foule a envahi les avenues de la capitale.



Il s'agit du plus grand rassemblement dans la capitale depuis la dispersion le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum, proche du palais présidentiel, qui avait fait des dizaines de morts.



Enveloppés dans de grands drapeaux soudanais, les manifestants ont scandé les slogans de la révolte, au rythme des applaudissements. Pouvoir « civil, civil », « Révolutionnaires libres nous allons poursuivre notre chemin », ont crié les manifestants, accompagnés par le joyeux tintamarre des klaxons des automobilistes.



Dans un communiqué posté sur Twitter, l'Association des professionnels soudanais (SPA), groupe fer-de-lance de la contestation au Soudan, a appelé les milliers de manifestants mobilisés dans la capitale Khartoum à marcher vers le palais présidentiel. « Nous appelons notre peuple révolutionnaire dans la capitale à se diriger vers le palais républicain (...) pour demander que la justice soit rendue aux martyrs et que le pouvoir soit immédiatement cédé aux civils, sans conditions », indique l'Association des professionnels soudanais.