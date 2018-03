Souleymane Teliko : «Hamidou Dème part en laissant derrière lui des gens déterminés à…»

«Permettez-moi d’abord de préciser que l’Ums n’a pas été avisé et que nous avons été informés par voie de presse, en même temps que les autres. Monsieur Hamidou Dème est un magistrat sérieux, compétent et très engagé. Compte tenu de ses qualités, tant professionnelles qu’humaines, son départ est une véritable perte pour la justice. Il a fait un choix de vie en décidant de tourner la page de la justice pour en ouvrir une autre», a déclaré Souleymane Teliko dans un entretien accordé à L’Observateur.



Le président de l’Ums ajoute cependant que les problèmes liés à l’indépendance de la justice ont toujours été dénoncés. Mais, ajoute-t-il, «quand on est en face d’un problème d’une telle nature structurelle, on a le choix entre deux attitudes : partir ou rester en menant le combat de l’intérieur».



M. Teliko relève que beaucoup de ses collègues ont choisi la seconde option, déterminés à lutter pour «faire bouger les lignes». Car, indique-t-il, «je pars du postulat qu’il n’y a pas de problème qui ne puisse être résolu, ni de situation qui ne puisse être dépassée».