Soulier d’or 2018-2019 - Mbaye Diagne et Sadio Mané dans le top 5 du classement

Le vainqueur du Soulier d’Or 2018-2019 est connu. Et c’est sans surprise, Avec 36 buts, Léo Messi termine meilleur buteur de la saison en Europe et remporte le sixième (6e) Soulier d'Or européen de sa carrière. il devance Kylian Mbappé du PSG, Fabio Quagliarella de la Sampdoria sur le podium. Les Sénégalais Mbaye Diagne et Sadio Mané terminent respectivement 4e et 5e.