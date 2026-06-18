Dakar: la Première Dame Absa Faye ouvre le 1er Congrès international des femmes médecins (AFEMS)

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a présidé la cérémonie d'ouverture du premier Congrès Scientifique International de l'Association des Femmes Médecins du Sénégal (AFEMS). Le congrès s’est tenu sous le thème : « Santé de la femme africaine : entre droits, défis et société. » Ce rassemblement historique a réunit à Dakar des professionnelles de la santé venues de tout le continent africain, sous la direction du Professeur Fatou Samba Ndiaye, Présidente de l'AFEMS.



En sa qualité de Marraine de l'événement, la deuxième épouse du président Bassirou Diomaye Faye a qualifié cette rencontre de « signal fort ». Selon elle, ce rassemblement de femmes de science trace le chemin vers un système de santé plus équitable sur le continent.



Devant un parterre de spécialistes, Absa Faye a exposé les priorités de son engagement pour le secteur sanitaire. Elle a réaffirmé que « la femme ne doit plus être perçue comme une simple patiente, mais bien comme une force de transformation de la santé publique que l'Afrique ne peut plus ignorer ».



La Première Dame a résumé les enjeux de l'événement à travers deux principes fondamentaux. D'une part, « soigner une femme, c'est consolider une famille ». D'autre part, « former une femme médecin, c'est bâtir un système de santé plus juste et plus résilient ».



Les participantes et les partenaires institutionnels ciblent une amélioration concrète des politiques de santé. Absa Faye a insisté sur le fait que la dignité de la femme dans l'accès aux soins représente un chantier urgent à mener dès aujourd'hui, et non un idéal lointain.



Les travaux se sont ouverts après les remerciements de la Première Dame aux congressistes, aux partenaires du projet et à la « Pépinière des FEMS », qui incarne la relève de l'association. Un hommage direct a été rendu au Professeur Fatou Samba Ndiaye pour avoir concrétisé cette ambition avec rigueur et passion.