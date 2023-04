Soupçonné de racisme, l’entraîneur Christophe Galtier dans la tourmente malgré le soutien du PSG

Ce qui est reproché à Christophe Galtier

Sa défense

En délicatesse avec les supporters de l'OGC Nice

Paris attentif mais soutien son entraîneur

Des soutiens d'anciens joueurs

Christophe Galtier dans la tourmente. Déjà en difficulté sportivement après les revers du PSG en Ligue des champions et en L1, il est désormais au centre d'une affaire de racisme après la fuite de documents datant de son passage à Nice la saison passée.Une enquête préliminaire a été ouverte pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" après les accusations visant l'ancien entraîneur de l' OGC Nice et actuel entraîneur du PSG Christophe Galtier , a indiqué vendredi 14 avril le procureur de Nice sur Twitter.Cette enquête confiée à la police judiciaire est "en lien" avec les accusations dont fait l'objet Christophe Galtier, a confirmé Xavier Bonhomme à l'AFP, ajoutant que des perquisitions "sont en cours au sein des locaux de l'OGC Nice" et confirmant une information initiale de Nice Matin.Le technicien de 56 ans fait face à une polémique grandissante depuis la soirée du mardi 11 avril et la publication, par le journaliste indépendant Romain Molina sur YouTube, puis le média RMC Sports, d'un courriel attribué à l'ancien directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier. Il y est rapporté des propos jugés discriminatoires de Christophe Galtier au sujet d'une partie du vestiaire niçois.Le fils de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier, qui travaille comme conseiller sportif, aurait fait état du ressentiment de son père à Julien Fournier envers une équipe composée essentiellement de "noirs et de musulmans". Cette opinion aurait été assumée par Christophe Galtier lors d'un échange avec Julien Fournier dans lequel il faisait état de reproches de supporters sur le nombre de joueurs noirs dans l'équipe et demandait à ce que soit pris en compte la réalité de la ville."Nous sommes dans la ville de Jacques Médecin et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas", aurait également affirmé l'actuel entraîneur du PSG.Ce message, que l'AFP n'a pas pu authentifier, aurait été envoyé en fin de saison dernière à Dave Brailsford, directeur Sport chez Ineos, le groupe de pétrochimie propriétaire du club niçois, pour dénoncer des déclarations à caractère raciste et islamophobe dans le cadre de la construction de l'effectif ou de la gestion du groupe.Christophe Galtier, passé de Nice au PSG l'été dernier, "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants de Monsieur Julien Fournier à son encontre", a fait savoir son avocat, Me Olivier Martin, dans un communiqué transmis mercredi après-midi à l'AFP."Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat (...) pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables", est-il encore écrit.Le PSG l'a placé sous protection en raison des menaces, a précisé son avocat.Le sujet des accusations a été abordé lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match à la veille du choc contre le RC Lens."Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité", a réagi le coach. "Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quelles que soient son origine, sa couleur, sa religion, a poursuivi Christophe Galtier. Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte".Sur la Côte-d'Azur, le Marseillais d'origine a hissé les Aiglons jusqu'à la cinquième place du championnat et en finale de Coupe de France, perdue face à Nantes. Son court mandat a cependant été rendu compliqué par des relations difficiles avec Julien Fournier.Samedi dernier, Christophe Galtier a été la cible de chants insultants venus des tribunes de l'Allianz Riviera à l'occasion du déplacement du PSG à Nice en championnat. L’ancien coach niçois a été copieusement sifflé à l’annonce des équipes, puis a vu une banderole "Avant/Après, la mama di Galtier" déployée par la Tribune Populaire Sud lors de la première période, accompagnée d’un chant insultant la mère du technicien.Après la diffusion de l'information, les ultras de la Populaire Sud ont publié un communiqué cinglant. "Christophe, quand on a le cul sale, faire des vagues ça fait remonter la merde," peut-on notamment lire dans ce communiqué, sous-entendant que leurs agissements lors du match étaient liés aux révélations.L'OGC Nice, où travaillaient alors Galtier et Fournier, a également réagi via un communiqué succinct : "Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires", a fait savoir le club azuréen.La conférence de presse de Christophe Galtier s'est ouverte par une annonce de Julien Maynard, le responsable de la communication du PSG :"Le club soutient Christophe Galtier et souhaite que la vérité soit établie par la justice. Le PSG appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement", a-t-il déclaré.Cependant, en interne, on surveille la situation de près. Selon les informations de RMC sports, la direction du PSG ne veut pas se précipiter ni céder à la panique. Bien conscient que deux paroles vont s’affronter, l’entourage du président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a lancé une enquête interne .Si les faits sont avérés et "s’il l’avait su, jamais Galtier n’aurait pu signer au PSG, impossible", explique-t-on dans l'entourage du Qatarien. Comprendre que l'entraîneur partira s’il y a la moindre part de vérité dans les révélations."J'ai eu beaucoup de messages désagréables, mais aussi d'autres positifs. J'ai reçu des soutiens publics de joueurs, de dirigeants, d'entraîneurs et sur ma messagerie privée aussi. J'apprécie ces messages dans ce contexte difficile mais il faut toujours faire attention aux propos publics quand une affaire, une attaque comme ça arrive", a déclaré Christophe Galtier lors de sa conférence de presse.Son ancien attaquant à Lille, le Turc Burak Yilmaz, l'a soutenu mercredi sur les réseaux sociaux: "J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais perçu le moindre comportement négatif de sa part en raison de ma religion ou ma nationalité".Joueur de Galtier à Saint-Étienne, Mevlut Erding a également tenu à s'exprimer à propos de son ancien coach : "Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans. J'ai travaillé quatre-cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Étienne. Je n'ai ressenti aucun racisme de sa part, témoigne l'ancien attaquant à la double nationalité franco-turque et de confession musulmane. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme", a-t-il confié à L'Équipe.Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, y est aussi allé de son petit mot : "Ce que je veux dire, c'est que je connais bien Christophe, je ne l'ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués. Maintenant, si des gens sortent des choses comme ça, il faut qu'ils en parlent, mais moi, je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de propos. J'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot, en dehors du foot, et je ne l'ai jamais entendu tenir des propos de ce type-là."Du côté du banc de l'OGC Nice, Didier Digard affirme que "la vérité finira par éclater", ne préférant rien ajouter aux déclarations du club. Il a demandé aux joueurs de ne pas s'exprimer sur le sujet mais, selon les informations de L'Équipe , certains joueurs présents dans l'effectif des Aiglons sous les ordres de Galtier réfléchissaient encore hier au meilleur moyen de livrer leur version de manière collective.