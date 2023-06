Soupçons de matchs truqués en D5 : Ndayane, Médinatoul, Woguine FC et UADB suspendus pour 5 ans

La Commission de discipline et les organes compétents de la Ligue de Football de Diourbel (LFD) ont élucidé l’affaire des soupçons de matchs truqués qui ont été notés lors de la 14e journée de la poule B du championnat régional (D5). Ndayane, Médinatoul, Woguine FC et Université de Bambey (UADB) ont été suspendus pour 5 ans. De même que les joueurs, entraîneurs et administratifs des équipes concernées.



La physionomie des scores lors de la 14e et dernière journée de la poule B du championnat régional senior, jouée samedi 17 juin, tendait à des matchs truqués. Le club de Ndayane (2e, 21 pts +8) a explosé (17-0) Médinatoul au stade Ely Manel Fall.



De la même manière, le leader de la poule B, Woguine FC (21 pts +9) a foudroyé (27-0) Université de Bambey. Lors de la pause, Ndayane menait par 1-0.



Le leader et son dauphin disputaient le ticket pour se qualifier au play-off. Et le score large de leurs victoires a créé des soupçons de matchs truqués. Ce qui a poussé la Ligue de Football de Diourbel a déclenché les procédures pour tirer au clair le scandale des matchs soupçonnés truqués qui est en train de ternir l’image de la structure.



Les responsables des quatre équipes qui étaient en lice, le samedi 17 juin 2023 lors de la 14e journée, à savoir Ndayane, Médinatoul, Woguine FC et Université de Bambey (UADB) ont été convoqués lundi pour des séances d’audition.



Il ressort après exploitation de tous les rapports et PV d'audition que les « équipes se sont arrangées pour permettre à Woguine de marquer le maximum de buts, 27 buts ont été marqués entre la 55 minute et la fin du match et qu'il y avait une passivité manifeste des joueurs de l'UADB ».



Selon la Commission de discipline, il y avait « communication entre le match de Bambey et celle de Diourbel ».



De son côté, le Secrétaire général de Woguine FC Elhadji Cheikh Fall dans sa lettre d'information tente de justifier le score de 27 buts à 00 par une performance de ses joueurs en « connaissance du résultat de l’autre match ».



La rencontre Médinatoul FC/ Ndayane FC comptant pour la dernière journée du championnat régional senior s'est terminée sur le score de 17 buts à 00 en faveur de Ndayane.



Dans son rapport, le délégué du match affirme qu’en « deuxième période les buts commençaient à pleuvoir comme si l’une des équipes en l’occurrence Médinatoul n’était pas sur le terrain de jeu »… Selon lui, même les « joueurs de Médinatoul marquaient contre leur propre but ».



« Donc preuve de complot des deux équipes et manque de sportivité (comportement anti sportif contraire à l’éthique et à la morale sportive)… Le score s’est terminé par 17 buts à 00 en faveur de Ndayane », a affirmé le délégué du match.



La Commission de discipline de la Ligue régionale de Diourbel a décidé de suspendre les quatre (4) équipes (Ndayane, Médinatoul, Woguine FC et Université de Bambey) pour 5 ans. Elle a également suspendu les joueurs, entraîneurs et administratifs des équipes concernées.