Soupçons de matchs truqués en D5 : la décision de la Ligue de Diourbel attendue ce mardi

Des soupçons de matchs truqués ont été notés lors de la 14e journée de la poule B du championnat régional (D5). La Commission de discipline et les organes compétents de la Ligue de Football de Diourbel (LFD) sont à maître d’œuvre pour élucider cette affaire.



La physionomie des scores lors de la 14e et dernière journée de la poule B du championnat régional senior, jouée samedi 17 juin, tend à des matchs truqués. Le club de Ndayane (2e, 21 pts +8) a explosé (17-0) Médinatoul au stade Ely Manel Fall.



De la même manière, le leader de la poule B, Woguine (21 pts +9) a foudroyé (27-0) Université de Bambey. Lors de la pause, Ndayane menait par 1-0.



Le leader et son dauphin disputaient le ticket pour se qualifier au play-off. Et le score large de leurs victoires a créé des soupçons de matchs truqués. Ce qui a poussé la Ligue de Football de Diourbel a déclenché les procédures pour tirer au clair le scandale des matchs soupçonnés truqués qui est en train de ternir l’image de la structure.



D’après « Stades », les responsables des quatre équipes qui étaient en lice, le samedi 17 juin 2023 lors de la 14e journée, à savoir Ndayane, Médinatoul, Woguine et Université de Bambey ont été convoqués lundi pour des séances d’audition.



Selon des informations, les délégués des matchs et les superviseurs ont été entendus afin d’avoir leurs appréciations sur ces faits inédits. Le procès-verbal de la Commission de discipline est attendu ce mardi.