Souveraineté alimentaire : le ministre présente un budget 2026 axé sur la modernisation agricole

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a défendu, devant la Représentation nationale, le projet de budget 2026 de son département. L’adoption majoritaire des différents programmes confirme l’ambition du gouvernement de faire de l’agriculture et de l’élevage les moteurs de la souveraineté alimentaire et de la prospérité, conformément à la vision de transformation « Sénégal 2050 ».

​Le ministre Mabouba Diagne a réaffirmé que l'objectif sectoriel 2025-2029 est de "faire du Sénégal une puissance agricole moderne sous-régionale assurant durablement sa souveraineté alimentaire." Il a souligné les efforts considérables de 2025, notamment le suivi de terrain et la visite du Chef de l'État dans la Vallée du Fleuve Sénégal, pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs.

​Malgré une baisse apparente des crédits logés directement dans le budget du ministère due à la fin de certains projets, le ministre des Finances et du Budget a précisé qu'une enveloppe globale de 549 milliards de FCFA est consacrée au secteur à travers divers départements ministériels, couvrant la maîtrise de l'eau, la mécanisation et le désenclavement des zones agricoles.Le ministre de l'Agriculture a également mis l'accent sur plusieurs points clés. Pour la commercialisation de l'arachide, un plan est prévu pour mobiliser 100 milliards de FCFA pour l'arachide et un crédit relais sera mis en place pour garantir un démarrage effectif de la campagne début décembre.​Concernant les semences, des instructions seront données pour revoir la composition des commissions de distribution afin d'améliorer la transparence et d'impliquer davantage les femmes et les députés.​Quant à la production et rendements, l'atteinte de la souveraineté alimentaire passe par la maîtrise de l'eau, la mécanisation et l'amélioration génétique pour l'élevage. Des productions record ont été citées pour 2025, notamment pour la pomme de terre, l'oignon et la banane.​Parlant de la lutte contre la cherté de l'électricité, des négociations sont en cours avec le ministère de l'Énergie pour l'introduction d'un "tarif vert" destiné aux producteurs.​Le ministre a enfin promis d'organiser des rencontres périodiques avec les députés pour maintenir un dialogue permanent et d'améliorer la transparence dans la gestion. L'adoption du budget 2026 marque une étape importante dans la concrétisation des ambitions agricoles du Sénégal.