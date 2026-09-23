Souveraineté énergétique : Le Sénégal et Yamata signent un accord pour une deuxième raffinerie pétrolière

Selon la Présidence du Sénégal, ce partenariat engage la construction d'une deuxième raffinerie de 4 millions de tonnes par an, conçue pour traiter le pétrole brut de Sangomar et une large panoplie de pétrole brut, pour un investissement de 2 à 3 milliards de dollars. Il prévoit aussi la modernisation de la raffinerie de Mbao, actuellement en service, pour un montant de 300 à 500 millions de dollars. Yamata assurera l'ingénierie, les achats, la construction et le financement, et mobilisera les ressources avec ses partenaires financiers sans garantie souveraine de l'État. Le protocole ouvre la finalisation des études d'ingénierie de détail, dernière étape avant la construction.

Le Sénégal produit du pétrole depuis 2024 et continue d'importer l'essentiel de ses carburants. Avec cet accord, le pays franchit le pas qui sépare un producteur de brut d'une nation industrielle. La nouvelle raffinerie couvrira l'intégralité des besoins nationaux et dégagera des excédents destinés au marché de la sous-région, où la demande en produits pétroliers ne cesse de croître. Le Sénégal passe ainsi du statut d'importateur à celui de fournisseur de l'Afrique de l'Ouest.

Les effets de ce projet dépasseront l'énergie. Une raffinerie de cette taille fournit des intrants à l'agriculture, aux transports, à l'industrie et à la construction. Le partenariat comporte en outre des projets annexes dans la pétrochimie, qui ouvrent la voie à la transformation locale des dérivés du pétrole et à la naissance de nouvelles filières industrielles. Il s'agit d'un projet catalytique, dont chaque maillon appelle des investissements, des compétences et des entreprises sénégalaises.

Plus de 15 000 emplois directs seront créés pendant la construction, avec une part importante réservée au contenu local. Les jeunes Sénégalais y trouveront des métiers d'avenir dans l'ingénierie, la maintenance et la logistique industrielle.

Le chef de l'État a fixé le cap de la souveraineté énergétique. Cet accord en constitue une étape majeure, financée par des partenaires privés qui font le choix du Sénégal, sans peser sur les finances publiques ni engager les générations futures.

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce mercredi 23 septembre 2026, la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la Société africaine de raffinage (SAR) et la compagnie turque Yamata. Le Directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop, et le Président-directeur général de Yamata, Cengiz Duyar, ont signé le document.