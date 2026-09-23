Cyclisme sénégalais: le gouvernement annonce la mise en place d’un comité de normalisation

Au Sénégal, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé la mise en place d’un Comité de normalisation du cyclisme (CONOC). Présidé par Mouhamed Ndongo, enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ce comité sera «chargé d’assurer la continuité de la gestion de la discipline et de conduire le processus de réorganisation de sa gouvernance», selon les informations de nos confrères de la RTS.



Cette nomination de Mouhamed Ndongo, spécialiste en sciences et techniques des activités physiques et sportives, intervient dans le cadre du retrait de la délégation de pouvoir accordée à la Fédération sénégalaise de cyclisme.



Durant son mandat, fixé à un an, le Comité aura notamment pour mission d’assurer la gestion courante des activités cyclistes, de veiller à l’application des règles de compétition et de procéder à l’adaptation des statuts et du règlement intérieur de la future Fédération sénégalaise de cyclisme.



Mouhamed Ndongo sera épaulé par Djibril Diouf (vice-président), maître de conférences titulaire et docteur en sciences de gestion publique et Massyla Gueye, juriste en service à la Direction des activités physiques et sportives comme Secrétaire général.