Sénégal : le FAISE recouvre, pour la première fois depuis 2014, 250 millions de FCFA

Le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), crée il y a 18 ans, vient d’enregistrer le recouvrement de 250 millions de francs CFA, à l’issue de sa première opération de recouvrement depuis 2014, selon la RTS.



Si le montant a été crédité sur le compte de dépôt du FAISE, à la suite d’une notification du Trésor-Paierie pour l’Étranger, cette opération marque la reprise d’un mécanisme qui n’avait plus été mis en œuvre depuis douze ans.



Toujours selon nos confrères de la RTS, ce recouvrement intervient dans le cadre de la campagne « Lepto Fayto », déployée auprès des bénéficiaires au Sénégal et dans les 45 pays d’intervention du FAISE. Des missions de terrain sont menées afin de suivre les projets financés, d’évaluer l’utilisation des ressources mises à disposition et de sensibiliser les bénéficiaires sur leurs obligations de remboursement. Les ressources récoltées devront être réinjectées dans de nouveaux financements afin de permettre à d’autres Sénégalais de la Diaspora de bénéficier à leur tour de l’appui du Fonds.



Créé en 2008, le FAISE a financé à ce jour 941 projets pour plus de 4,4 milliards de francs CFA. Le Fonds a également développé le programme de Financement des Femmes de la Diaspora (FFD), qui a permis d’accompagner plus de 8 000 projets portés par des Sénégalaises établies dans plus de 42 pays, pour une enveloppe globale de plus de 5,2 milliards de francs CFA.