Gana Gueye devient actionnaire du Mans FC : « Fier de rejoindre le projet en tant qu’investisseur »

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye poursuit sa diversification dans le football. Le joueur a investi au Mans FC et rejoint le groupe d’actionnaires du club français, aux côtés notamment de Lucas Leiva, Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa et Kevin Magnussen.



Dans un communiqué, Le Mans FC met en avant la connaissance du football français et international de l’international sénégalais. Le club compte également sur son expérience du football africain pour renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest, particulièrement au Sénégal.



Un lien renforcé avec le Sénégal



Idrissa Gana Gueye a récemment lancé sa propre académie de football au Sénégal. Cette structure pourrait servir de plateforme au Mans FC dans l’identification et l’accompagnement de jeunes talents africains.



« Je suis fier de rejoindre le projet du Mans FC en tant qu’investisseur. Le club possède une identité forte, une véritable ambition et un engagement clair en faveur du développement des talents. J’ai hâte de mettre mon expérience du football français, anglais, international et africain au service du projet, et de contribuer à renforcer ses liens avec le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest, notamment à travers le For Hope Campus », a déclaré le milieu de terrain sénégalais.



Cet investissement s’inscrit dans une réflexion plus large du joueur sur la suite de sa carrière. À travers ses différents projets liés au football, Idrissa Gana Gueye développe progressivement un profil d’investisseur et souhaite participer au développement de l’écosystème footballistique dont il est issu.



Pour Le Mans FC, son arrivée vient compléter un groupe d’actionnaires composé de personnalités issues de différents univers sportifs. Le club entend ainsi s’appuyer sur leurs expériences et leurs réseaux pour poursuivre son développement à l’international.



L’objectif affiché par OutField est de construire un projet sportif durable, avec notamment la consolidation du club en Ligue 1, le développement des joueurs et le rayonnement du Mans au-delà de son territoire.