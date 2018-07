Sow, Diouf, Ndoye et Khadim : Aliou Cissé poussera-t-il ses trentenaires vers la sortie ?

A quoi ressemblera l’équipe du Sénégal pour la suite des éliminatoires de la Can 2019 ? Si quelques joueurs s’annoncent incontournables, d’autres risquent de ne pas être de l’aventure.



Aliou Cissé qui a moins de trois mois pour digérer « l’élimination précoce » en Russie a un gros chantier à mettre en œuvre. Celui de constituer une nouvelle équipe compétitive qui fera oublier la désillusion lors de la campagne russe.



Le sélectionneur national fera-t-il avec ses trentenaires, Khadim Ndiaye (33 ans), Mame Biram (30 ans) : une moyenne d’un but par an, Cheikh Ndoye (32ans) et ses deux buts en 26 sélections, Moussa Sow (32 ans), sous la menace des jeunes ?



Réponse le 7 septembre prochain à Antananarivo où le Sénégal affrontera le Madagascar dans le deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui doit se jouer au Cameroun en 2019.





Avec le Soleil