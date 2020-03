«Spoliation foncière » à Sandiara : le Forum civil du département demande la publication des listes des bénéficiaires

Le Forum civil de la commune de Sandiara, située à l’ouest du Sénégal, est très inquiet après que leur maire, Serigne Guèye Diop, ait octroyé plusieurs hectares de terres à des investisseurs étrangers. Son coordonnateur, Ibou Niang, par soucis de transparence, demande à leur édile de publier la liste de ces multinationales qui vont bénéficier de ces terres.



« Par soucis de transparence, par soucis de redevabilité territoriale, nous invitons le maire, Serigne Guèye Diop, de surcroît Conseiller Spécial auprès du Président, en charge de l'agriculture et l'Industrie, a publié la liste de ces multinationales qui vont bénéficier de ces terres, premièrement », a avancé M. Niang.



« Deuxièmement, a-t-il ajouté, je pense qu’il y a lieu de clarifier cette forêt que Sandiara partage avec Malicounda, situé dans la communauté rurale de Malicounda située dans le département de M'bour et avec Nguédiène, un village situé dans l'ouest du pays, entre Thiadiaye et Joal-Fadiouth, si l’on sait que Sandiara a la plus petite surface au niveau de cette forêt ».



Pour les membres du Forum civil, les premières victimes de « cette spoliation foncière », sont les éleveurs et les agriculteurs. « J’aurais été mieux d’organiser ces paysans, de les accompagner et de leur donner les surfaces cultivables plutôt que de donner ça, à des investisseurs étrangers qui sont des multinationaux », a dénoncé le coordonnateur.



Selon lui, la présence de ces multinationales n’a rien apporté à la commune. Et « le marché des bétails qui est toujours là où il était avec des installations très précaires », en est une preuve. Dans le Plan Sandiara Emergent, 100 milliards de F Cfa auraient été investis. Le maire promet de réagir dans les jours à venir.