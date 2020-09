Stade Rennais: le coach Stephan confirme le départ de Edouard Mendy pour Chelsea

Édouard Mendy (28 ans, 1 match en L1 cette saison) ne sera bientôt plus un joueur de Rennes. En effet, l'entraîneur du club breton, Julien Stéphan, a confirmé le départ imminent du gardien sénégalais pour Chelsea.





"On cherche un gardien, ce n'est un secret pour personne. Edouard va certainement nous quitter pour rejoindre Chelsea. On a besoin à ce poste-là de récupérer quelqu'un très rapidement. Je ne peux pas vous donner de noms puisqu'il n'y a rien de définitif", a expliqué le coach rennais au micro de la chaîne Téléfoot.



Un transfert qui pourrait rapporter 20 millions d'euros au SRFC.



Maxifoot