Stade de Mbour sous la menace d'une relégation en division régionale

La Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp) est passé à la vitesse supérieure pour obliger le président du Stade de Mbour, Saliou Samb a accepté de jouer contre l’Union sportive d’Ouakam. En effet, en cas de forfait ou de boycott des deux rencontres face à l’USO comptant pour les matchs aller et retour du championnat, le Stade de Mbour se verra reléguer en division régionale nous apprend une source digne de foi.



Ainsi, selon la source, le président Saliou Samb ne prendra pas ce risque et pourrait finir par abdiquer et se conformer aux désirs de la Ligue professionnelle.



Pour rappel, une assemblée générale a été convoquée ce jeudi vers 21 heures par le président Saliou Samb pour discuter sur la question. Rien d’officiel n’a été retenu à l’issu de cette assemblé général mais, d’après notre source Saliou Samb à laisser croire qu’il allait suivre les désirs de la Ligue qui est d’accepter de jouer contre l’Union sportive de Ouakam.