Statut du chef de l'opposition, les locales en perspectives : Le Parti Socialiste fait le point

Depuis l'interruption des activités occasionnant les rassemblements ou encore les manifestations à caractère publique, les réunions du secrétariat exécutif du parti socialiste avaient été également stoppées. Toutefois, en tant que formation politique, le parti socialiste n'a pas totalement gelé ses activités, même si la pandémie du coronavirus avait imposé quelques règles de prévention. Donc, sous une autre forme respectant ces recommandations, le Parti socialiste a continué à être actif avec un investissement des responsables et relais au niveau des localités, terroirs et villages pour animer de manière intelligente les activités du parti, mais également participer à la sensibilisation face au danger que constitue la covid-19.



Aujourd'hui, le secrétariat exécutif du parti s'est donc réuni sous la houlette de sa secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye qui avait convié les membres du secrétariat exécutif national, à se retrouver cet après-midi à la maison du parti pour échanger sur la relance et la reprise des activités pour que le parti socialiste continue à jouer son rôle, sa mission, dans le respect strict des mesures de distanciation sociale et l'observation des gestes barrières.



Après les échanges, le porte-parole Abdoulaye Willane a affirmé que la réunion s'est bien déroulée et leur a également permis de confronter les analyses et de partager des réflexions sur la vie du parti, celle du pays et de la CEDEAO.

Il a été décidé de reprendre les activités à la base d'où une adaptation au contexte de guerre sanitaire. En d'autres termes, Aminata Mbengue Ndiaye et tout le parti invitent les différentes coordinations et sections à privilégier le dialogue, la concertation ainsi que la proximité dans le respect des règles sanitaires.



Il a été également question aujourd'hui pour le parti socialiste d'aborder les questions politiques caractérisées par l'interruption du processus de dialogue politique et nationale. Le S.E du parti socialiste salue cette reprise du dialogue sous une atmosphère consensuelle et que l'ensemble des parties prenantes apprécie. Le parti socialiste conçoit également que même s'il y'a des points pouvant être considérés comme de rupture, il reste quand même des perspectives sur lesquelles il pourrait y avoir des accords.



Sur la question du statut du chef de l'opposition, le parti socialiste estime que ça reste une question qui ne saurait être abordée sur la base du crypto-personnel. « Il y a naturellement des principes. Mais à coté, il y a des critères impersonnels et intemporels qui ne prennent en compte que l'intérêt du Sénégal ». Le maire socialiste estime par ailleurs, « qu'il est demandé aux camarades du parti, de s'investir et d'avoir une posture responsable et conquérante pour que, quelle que soit la date à laquelle surviendra une élection, être prêts ».



« Il ne sert à rien de pédaler dans le vide alors que les conditions préalables à l'organisation d'élections ne sont pas encore réunies », a conclu Abdoulaye Wilane.



