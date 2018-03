Stefano Favaro, Puma : « Le design est épuré pour débarrasser des éléments parasitaires »

Puma a présenté ce lundi le nouveau maillot domicile du Sénégal pour la coupe du monde. Un maillot tout en blanc, « stylé et contemporain » selon la marque.

« Avec ce design épuré, nous voulons nous débarrasser des fioritures et des éléments qui viennent parasiter le lien entre nos équipes, nos joueurs et la foule et célébrer ce pour quoi nous jouons, l’écusson, le drapeau et les fans », explique Stefano Favaro, directeur de création Puma.

Le maillot extérieur vert est attendu par tous les fans de l’équipe nationale.





