Strasbourg : Habib Diallo persiste et signe

Le transfert de Habib Diallo de Metz à Strasbourg dans les derniers instants du mercato a surpris. L'attaquant sénégalais rêvait d'Angleterre et il a finalement atterri, contre un chèque de 10 M€ qui en fait le plus gros transfert de l'histoire du club, à Strasbourg. Contre son gré ? C'est ce qu'il aurait dit à un supporter messin durant un live Instagram, ce qu'il a depuis démenti.



Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a conforté son choix. « Strasbourg, c'est un bon club pour moi. Il faut que je me concentre sur ma carrière à l'instant présent. Les trucs avec Metz, c'est du passé ; Je me concentre ici, je n'ai pas envie de revenir sur les choses qui se sont déjà passées. Je suis ici, tout se passe bien. Metz, c'est du passé, j'ai fait pas mal d'années là-bas mais quand c'est fini, c'est fini. »



Avec Foot mercato