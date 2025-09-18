Strasbourg : la sortie explosive de Marc Keller après les attaques contre Emegha

Déjà glaciale, la relation entre les supporters strasbourgeois et la direction du Racing est devenue polaire ces derniers jours. Depuis le rachat du club par BlueCo en 2023, les groupes de supporters n’ont eu de cesse d’exprimer leur méfiance, en dépit des résultats. Ce n’est pas la qualification en C4 cette saison qui leur a fait changer de fusil d’épaule. «Marc Keller, merci pour cette décennie dorée. Il est temps de s’en aller», indiquait une banderole qui laissait peu de place au doute, dimanche, lors de la victoire de Strasbourg contre Le Havre (1-0).



Le patron du club n’était pas le seul à avoir fait les frais de ce ressentiment, puisqu’Emanuel Emegha a été logé à la même enseigne. La raison ? L’officialisation récente de sa signature à Chelsea. La fédération des supporters s’est d’ailleurs fendue d’un communiqué salé réclamant ouvertement la démission de Keller, et usant de mots forts, allant jusqu’à parler de «summum d’indignité». La vente de Dilane Bakwa lors du dernier jour de mercato à Nottingham Forest, le retour de Samuels-Smith à Chelsea pour un prix dix fois supérieur à sa valeur à peine 34 jours après son arrivée au Racing, ou encore la période d’essai de Mamadou Sarr à Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs, sont d’autres exemples pointés du doigt.



Keller se dit "peiné" pour Emegha

Ce jeudi, Marc Keller avait convoqué une conférence de presse d’urgence pour tenter de déminer certains points. Si certains imaginaient le patron strasbourgeois jeter l’éponge à l’heure où sa cote de popularité n’a jamais été aussi basse, pas question ! «On est 5e de L1, qualifié pour la Coupe d’Europe, on a un super stade, un entraîneur top et j’ai vu 23000 personnes sortir du stade triste, déçues, voire même dégoutées», déplorait-il en préambule, condamnant par ailleurs les attaques contre Emanuel Emegha (une banderole "Emegha, pion de BlueCo. Après avoir changé de maillot, rends ton brassard" a été déployée le week-end dernier par le kop).



«Il s’est passé quelque chose que je n’aurais pas pu imaginer. J’ai vu une minorité de personnes de la tribune ouest s’en prendre à l’institution, au projet et à notre capitaine. C’est inacceptable, ce ne sont pas nos valeurs, martèle Keller. Attaquer notre capitaine, ça ne se fait pas. Depuis 2012, on a une relation différente avec notre tribune ouest (le kop). Chacun était alors dans son rôle. Les supporters supportent. On échangeait beaucoup, y compris en National. Mais ça a changé depuis deux ans, c’est triste. Et ce qu’il s’est passé dimanche ne respecte plus les règles de notre club, on ne l’accepte pas. On a pu le faire venir grâce à BlueCo il y a deux ans, beaucoup de grands clubs sont venus nous solliciter cet été. Notre priorité, c’est de garder notre attaquant et leader. On a trouvé le meilleur équilibre avec cet accord qui nous permet de garder le joueur, puis de le laisser partir à Chelsea dans un an.» Pour lui, la photo d’Emegha sous le maillot de Chelsea n’était pas une erreur de communication : «quand on ne dit rien, on cache des choses, quand on les montre, on est malhonnête.»



Il réitère sa confiance en BlueCo

L’objectif de Keller ? Redéfinir un cadre avec les supporters. Dans cette optique, le dirigeant de 57 ans a annoncé «des mesures imminentes». «J’ai été le président bâtisseur, je n’accepterai pas la désunion. Ce qu’on a vu ne respecte plus les règles de notre club. Nous avions une relation différente pour un club différent, basée sur des rencontres régulières où chacun était dans son rôle.» Concernant la multipropriété, il a réaffirmé son engagement envers BlueCo. «Avec deux ans de recul, je pense que l’on a choisi les bons investisseurs. La multipropriété est devenue un mouvement de fond dans le foot mondial. On a des gens ambitieux, puissants avec qui nous dialoguons quotidiennement. Ma stratégie, ça a toujours été de m’entourer des meilleures personnes.» Une sortie qui devrait faire grincer des dents chez les groupes…