Succession de Tanor: Moussa Taye, Conseiller politique de Khalifa Sall réagit

A peine inhumé dans son village natal, à Nguiniène, le débat sur la succession du défunt Secrétaire général du Parti socialiste (Ps) est sur toutes les langues. Mais, pour le Conseiller politique et porte-parole de l’ex-maire de la ville de Dakar, Moussa Taye dégage en touche.



« L’heure est au recueillement. Nous portons encore le deuil » de Ousmane Tanor Dieng, confie Moussa Taye à PressAfrik.



Il ajoute : « le plus important est certainement d’accompagner la famille dans ces moments difficiles et de continuer à élever des prières pour le repos de l’âme du défunt », a soutenu M. Taye.



Lors de l’émission jury du dimanche sur I-radio, le secrétaire national aux élections du Parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam, a porté son choix sur Aminata Mbengue Ndiaye en ce qui concerne la succession défunt Secrétaire général de la première formation politique du Sénégal.



« Aminata Mbengue Ndiaye est première secrétaire générale adjointe. C’est elle, aujourd’hui, qui exerce les fonctions de secrétaire général du parti. Elle n’est pas intérimaire, elle exerce la plénitude de ces fonctions. Les textes disent qu’elle supplée le secrétaire général » a expliqué M. Thiam.