Succession de feu Pala Samb au Point E : Dieynaba Bâ Dème élue à la tête de la mairie

Les élections pour élire le nouveau maire de Fann-Point E-Amitié suite au décès de Pala Samb ont eu lieu ce mardi. Dieynaba Bâ Dème est élue nouvelle mairesse de cette commune située au cœur de la capitale sénégalaise. Elle est membre de Taxawu Senegaal.



Les deux candidats malheureux sont Codou Diène, de la même formation politique, et premier adjoint du défunt maire et l'ancien édile de ladite localité, Dr Malick Diop de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Malgré l'appréciation du déroulement des élections par le préfet de Dakar Djiby Diallo, les partisans de Codou Diène crient à la « trahison » et contestent les élections. Ils annoncent un recours.