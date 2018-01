Sud Quotidien rend hommage à Amdy Seck, décédé jeudi 04 janvier

POUR AMDY

Ce 04 Janvier 2018, un coup de tonnerre a brisé la sérénité du ciel. La Mer s’est ouverte. Une étoile est tombée ! Amdy s’en est allé. Plus qu’un beau-frère, c’est un grand frère, un confident, un modèle qui est parti.

En ces tragiques instants, je voudrais m’incliner devant son âme, tout comme il s’inclina un jour devant celle de notre père, de notre mère, de nos frères et devant celle de toute l’humanité qu’il a eu à connaitre et qui, suivant l’inéluctable destin, s’en sont allés rejoindre le Créateur.

Amdy mon Grand, tu as été un homme pieux, dévoué, désintéressé : un homme de bien. Combien de conflits as-tu aidé à prévenir ou à résoudre ? Qui peut mesurer l’amour incommensurable que tu as toujours porté à nous, tes semblables, parmi lesquels, ta bien aimée Nafi ?

Le temps qui ne peut point suspendre son vol m’a pris de court : il ne m’a pas permis de te redire combien je t’aime et de te montrer réellement ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, pour ta famille, pour tes semblables.

Toutefois, je ne désespère point, car après tout, reste la prière. Puisse donc Dieu, le Miséricordieux, t’accorder le Paradis, ce Haut lieu où, un à un, tu nous recevras, en compagnie de tous nous parents, amis, frères et sœurs disparus ; dans l’amour et la félicité dont tu as incarné le modèle ici-bas. Pour toujours

Repose en paix Grand Amdy.

Au revoir.



Mamadou Moustapha Dia SECK