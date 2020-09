Suffisance ! Les piques de KACCOR BI à Mansour Faye

C’est dit ! Et sans rappel sur un ton qui ne souffre aucune contestation. Il a dû le dire avec mépris. Lui, il n’a de comptes à rendre qu’au Beau-frère. Comme hier l’autre qui ne parlait qu’au Papa. Elle est belle la République ! Le Beauf, dans sa belle générosité, lui a confié 69 milliards à distribuer aux « Miskines ». De ses qualités de gestionnaire, on ne sait rien. Son mérite est d’être de la famille et d’avoir mouillé le maillot pour le succès de l’époux de sa sœur lorsque ce dernier était à la conquête du pouvoir. Sorti du néant pour la lumière, on lui confie comme ça, outre plus de quatre ministères dont les budgets réunis font plus que celui d’un pays comme la Guinée-Bissau, un consistant magot à distribuer. De l’argent sorti de la poche des Sénégalais et que lui devait partager entre impactés du coronavirus. Et le voilà qui vient regarder ses compatriotes dans le blanc des yeux pour leur balancer qu’il ne justifiera 69 milliards de francs CFA de dépenses publiques que devant le Président qui se trouve être son beau-frère. Et bien sûr, si magouilles il y aurait, le « Goro » les couvrirait. On n’envoie pas le frère de l’épouse en prison comme un vulgaire adversaire politique, genre Karim Wade ou Khalifa Sall, voyons !



Les compatriotes qui ont porté plainte auprès de l’Ofnac n’ont qu’à aller se rhabiller. Le Beauf a dû le rassurer sur ce plan, s’il se permet de faire preuve de tant de mépris et d’arrogance vis-à-vis des moins que rien que nous sommes. Et pourtant, les 69 milliards qu’il a dépensés ne sont pas sortis de la poche du beau-frère, mais de celles du peuple dans toute sa composante. Mais voilà, la politique dans ce charmant pays a ceci de magique qu’elle peut sortir des individus du néant pour leur faire porter des habits trop larges pour eux. Au point de leur faire perdre la raison ! Et Dieu sait qu’ils sont nombreux dans toutes les sphères de l’Etat parasitées par des militants de l’APR incultes, incompétents et à l’épaisseur intellectuelle douteuse.



KACCOR BI, Le Témoin