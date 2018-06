Suisse : Xhaka et Shaqiri créent la polémique

La Suisse a arraché un succès important face à la Serbie (2-1) ce vendredi en Coupe du monde avec des buts signés côté Serbie par Mitrović à la 5e min et côté par Granit Xhaka à la 52e min et Xherdan Shaqiri à la 90e min. En célébrant leurs buts, les deux Suisses ont décidé de faire un aigle, symbole du drapeau de l'Albanie, avec leurs mains. Un geste très fort politiquement.



Originaires du Kosovo, les deux internationaux suisses ont ainsi envoyé un message aux Serbes, qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Dans un contexte géopolitique particulièrement sous tension, les célébrations de Xhaka et Shaqiri entraînent une vraie polémique.