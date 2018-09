Suite au match contre Madagascar Me Augustin Senghor «récuse l'arbitre botswanais»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor n’est pas du tout satisfait de la prestation de l'arbitre botswanais Joshua Bondo, lors du match contre le Madagascar. À l’image du sélectionneur Aliou Cissé et Diao Baldé Kéita, Me Augustin Senghor pointe du doigt à l’arbitrage pour expliquer leur défaite.



«Nous envisageons de récuser cet arbitre botswanais la prochaine fois » se plaint le président de la FSF car selon lui, lors du match contre le Burkina où Josha Bondo a fait des misères à l’équipe sénégalaise. Ainsi, le patron du football sénégalais ne veut plus voir la face de l’arbitre botswanais lors des prochaines rencontres du Sénégal, a-t-il expliqué dans les colonnes de Stades.