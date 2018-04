Suivez en DIRECT le 4e jour du procès Imam Ndao et Cie

10h 10 : Me Masokhna Kane, avocat de la défense interroge le prévenu

Me Masokhna Kane: Vous avez dit que vous avez été au Mali pour des raisons financières et non pour le djihad.

Abou Akim : J’ai dit aux enquêteurs que j’étais venu pour des raisons financières.

Me Kane : Le juge vous a entendu et vous avez dit que vous connaissiez Imam Ndao et vous aviez vu Imam Ndao lors d’une conférence à Guédiawaye. Est-ce que les prêches d’Imam Alioune Ndao vous ont poussées à aller en Djihad

Abou Akim : Non

Me Kane : Imam Babacar Sall, vous avez dit au juge d’instruction que ses prêches vous a poussé à aller en Djihad. Vous connaissez imam Assane Ka, est ce que ces conférences vont ont poussé à aller en Djihad

Abou Akim : Oui. Je n’ai pas dit Je suis allé au Mali pour de l’argent

Me Kane : Est-ce que vous savez ce que c’est que la collusion ? Est-ce que vous aviez une collusion entre l’Imam Ndao

Abou Akim : Non. Je ne connais même pas Imam Alioune Ndao

Me Kane : Est-ce que vous avez fait un examen Psychiatrique ?

Abou Akim : Oui. Des autorités m'ont amené à l’hôpital principal où je suis resté 2 mois pour des consultations psychiatriques.



10h 05 : Ouverture de l'audience



09h 32 : La salle est presque vide. Les quelques rares personnes qui se trouvent actuellement dans la salle 4 de la Chambre criminelle du Palais de justice de Dakar sont vêtues de blanc. le public est composé pour la plupart d'hommes... barbus Les prévenus sont déjà dans le box, surveillés par des hommes encagoulés. Les avocats sont déjà en place. Mais le tribunal est en retard. Le juge Samba Kane et ses assesseurs ne sont pas encore en place. Le dispositif sécuritaire est moins important. Quelques gendarmes seulement sont dans la salle 4.

Devant la porte du Palais de justice rien à signaler. Chacun vague de ses préoccupations. Pas de file d'attente