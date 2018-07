Suivez en DIRECT le procès en Appel de Khalifa Sall et Cie

11h 41 : Me Amadou Daly Kane poursuit

A l'en croire, le préjudice moral dont l'Etat se prévaudrait, est une "fiction juridique, une interprétation et un scandale qui ne dit pas son nom. Parce qu'il ne résulte pas du dossier. La Cour ne peut pas faire litière du droit intercommunautaire. Par voie de conséquence, ce procès doit retourner à la Cour de justice de la Cedeao. La Cour d'Appel est obligée de saisir la Cour de la Cedeao pour interprétation », a insisté Me Abdou Dialy Kane.

Il fini par conclure que "l'Etat est envahissant. Mais il n'a pas tous les droits. Et il a l'obligation de se soumettre au droit".



11h 35 : Repris et suspendu aussitôt, car les prévenu n’étaient pas encore arrivés

Le procès khalifa Sall et Cie se poursuit à nouveau avec les plaidoiries de la défense qui réclament toujours que la constitution de partie civile de l’Etat est irrecevable.



« C’est un droit exceptionnel. Je crois que les textes sont très clairs. Pourquoi vous continuer à nous envahir alors que vous n’avez aucune qualité d’être dans ce procès. Ce forcing de l’Etat à la lumière de ces observations sur la constitution de partie civil,e c’est une question de principe, la bonne décision c’est une déclaration de l’irrecevabilité de partie civile de l’Etat. Le droit s’applique à tout le monde. Le droit il est impersonnel. Et l’Etat a l’obligation de ce soumettre a la loi », plaide Me Abou Dially Kane.