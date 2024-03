Suivez en direct la conférence de presse conjointe de Diomaye Faye et Sonko

Élargis de prison jeudi soir, Ousmane Sonko et son dauphin Bassirou Diomaye Faye, font actuellement face á la presse. Le leader du Pastef dissout, vêtu en boubou traditionnel de couleur blanche, bonnet marron á la tête, a ouvert son speech sur la décision du Conseil constitutionnel. Selon Ousmane Sonko, "les 7 sages n'ont fait que leur travail, on n'a pas besoin de les applaudir". Il a lancé á l'endroit des militants et sympathisants du Pastef dissout : " Faire des caravanes c'est bien mais il faut aller retirer vos cartes electeurs. Si les élections se passent bien, on gagnera avec 60%. Mais il ne faut pas trainer les pieds".

Aminata Diouf

