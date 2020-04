Suivez le Point Covid-19 de ce mercredi 1er avril 2020... 15 nouveaux cas positifs et 5 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce mercredi 1er avril 2020... Le Docteur Aloyse Diouf a fait état de 15 nouveaux cas positifs sur 195 tests effectués. Il s'agit d'un cas importé et de 14 cas contacts qui étaient déjà suivis.



Le chef de cabinet du ministre de la Santé a également affirmé que 5 malades sous traitements sont guéris et peuvent rentrer chez eux.



S'agissant du deuxième cas grave annoncé depuis lundi, le Docteur Diouf indique qu'il a été évacué à son pays d'origine sur demande de sa famille.



A ce jour donc, le Sénégal compte 145 malades sous traitement...