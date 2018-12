Suivez le tirage au sort des seizièmes de finale de Ligue Europa en direct

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, place au tirage des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Et on peut s’attendre à de grosses affiches, puisque nombreuses sont les grosses équipes encore présentes dans la compétition. On pense forcément à Arsenal, Chelsea, Séville, et les formations reversées de la Ligue des Champions, à savoir Valence, Benfica, Naples ou encore l’Inter.Que nous réserve donc ce tirage ? Réponse dans quelques minutes !

Le programme des 16es :

Match 1 : Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb



Match 2 : Club Bruges - RB Salzbourg



Match 3 : Rapid Vienne - Inter Milan



Match 4 : Slavia Prague - Genk



Match 5 : Krasnodar - Bayer Leverkusen



Match 6 : Zurich - Naples



Match 7 : Malmö - Chelsea



Match 8 : Shakhtar Donetsk - Eintracht Francfort



Match 9 :Celtic - Valence



Match 10 : RENNES - Betis Séville



Match 11 :Olympiakos - Dynamo Kiev



Match 12 : Lazio Rome - FC Séville



Match 13 : Fenerbahçe - Zénith Saint-Pétersbourg



Match 14 : Sporting Portugal - Villarreal Match





Match 15 :BATE Borisov - Arsenal



Match 16 : Galatasaray - Benfica