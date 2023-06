Super League: Mamadou Kaly Sène s'engage avec Lausanne-Sport

L'attaquant sénégalais Mamadou Kaly Sène s'est engagé pour une durée de trois saisons avec le club de la Tuilière Lausanne-Sport, où il va tenter de remettre sa carrière sur de bons rails, informe WiwSport.



En 2020, Kaly Sène (22 ans) a rejoint le FC Bâle en provenance de l'académie de la Juventus Turin. Après une expérience à Nicosie, le Sénégalais a été prêté à Grasshopper.



Lors de la saison 2021-22, il a connu son meilleur exercice avec 10 buts et 4 passes décisives à Zurich.



A son retour à Bâle la saison dernière, Kaly a fait 5 apparitions en matchs de Super League des Rhénans.



Après la Coupe du monde, l’attaquant n'a joué qu'une minute, contre le FC Sion. Toutefois, il est estimé par l'entraîneur du Lausanne-Sport, Ludovic Magnin qui déclare: "Kaly est un attaquant capable d'évoluer tant sur un côté que dans l'axe. Sa vitesse avec et sans ballon sera un atout dans l’effectif. Après une saison dernière qui ne s'est pas passée comme il l’a souhaité, il a soif de montrer toutes ses qualités au plus haut niveau helvétique".