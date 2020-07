Supposé kidnapping de 5 filles à Touba : Elles étaient dans une "piscine party" au Lac Rose

Rebondissement dans l’affaire du supposé kidnapping de 5 filles à Touba (ville située à près de 200 km de la capitale sénégalaise), puis retrouvées à Dakar. Elles sont passées aux aveux hier devant les gendarmes. En réalité, la plus âgée Mame D.N, 19 ans, avait tout planifié avec le « ravisseur », qui se trouve être son amant pour passer un week-end tranquille au Lac Rose, zone touristique.



Entendues, les 5 filles qui habitent la même maison servent une version identique. Elles racontent que le jour des faits, elles ont été embarquées de force dans une voiture de type 4X4, alors qu’elles se rendaient à la Mosquée de Touba, rapporte Libération.



La plus âgée Mame D.N, 19 ans, est passée aux aveux. Le ravisseur se trouve être son amant caché et ils avaient tout manigancé pour passer un bon week-end au Lac Rose. Pendant que leurs parents mourraient d’inquiétude, les filles participaient à une piscine party.



Les enquêteurs tentent de déterminer si les deux mineurs ont été détournées durant ce week-end, leur grande sœur jure que non, mais les investigations se poursuivent même si un gynécologue requis à cet effet, confirme que les deux mineures n’ont subi aucune pénétration.