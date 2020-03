Supposée destitution de Amadou Ba: les proches du ministre accusent Mbaye Ndiaye et parlent "d’indiscipline" indigne d’un responsable du parti au pouvoir

Les proches du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba n’ont pas mis du temps à réagir suite à l’annonce de sa supposée destitution en tant que coordonnateur de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) des Parcelles assainies. Ils accusent Mbaye Ndiaye d’être à l’origine des manigances, alors que ce dernier a apporté un démenti, dans un communiqué.



« Quelle mascarade ! Comment la coordination Parcelles peut se réunir sans le coordinateur ? La réalité en est que vous êtes des militants très indisciplinés ! Comment Amadou Ba peut tenter de déstabiliser le parti ? », s’interrogent-ils, dans une notre transmise à PressAfrik.



« Amadou Ba a la confiance totale du président de la République. Pour un parti de gouvernement ne compter que 4 personnes dans son comité de discipline relève d'un manque de représentativité. Et que seulement 3 personnes qui ont des ambitions locales prononcent l'exclusion d'un membre à fortiori d’un coordinateur sans procès, en ne lui donnant pas les moyens de se défendre est un déni de démocratie interne », lit-on dans la note.



Ces jeunes dont ceux du « Mouvement Dolèl Macky » qualifient ces responsables de militants indisciplinés, indignes d’un parti de gouvernement, ajoutant que cette mascarade ne passera pas, car Amadou Ba restera Coordinateur de l’Apr Parcelles.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik dimanche soir et signé de Bara Ndiaye, la Coordination APR des Parcelles Assainies soutient avoir destitué le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba de leur instance et demande au Secrétariat Exécutif National de procéder à son exclusion du parti pour activités fractionnaires.



Peu après, le principal accusé, Mbaye Ndiaye, a juré qu'il n'a jamais prononcé l'exclusion d'Amadou Ba au sein de l'Alliance pour la République (Apr) des Parcelles Assainies. "La Coordination de l'Apr des Parcelles Assainies a appris avec surprise et consternation la diffusion d'un communiqué appelant, à l'issue de son Assemblée générale de ce dimanche 1er mars 2020, l'exclusion de Amadou Bâ de ses instances. La Coordination s'inscrit totalement en faux contre cette initiative et informe que jamais, pas une seule fois, cette perspective n'a été abordée au cours des débats", lit-on dans le document.