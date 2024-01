Sur l'île Maurice, le cyclone Belal fait ses premiers dégâts

La population de Maurice est sous le choc. Ce qui s'est passé ce lundi a réveillé le douloureux souvenir de mars 2013, lorsque le pays avait été frappé par les pires inondations de son histoire. Onze morts avaient été recensés rien que dans la capitale. Les habitants de Port-Louis ont assisté aux mêmes scènes ce lundi à la mi-journée, lorsqu'un déluge s'est abattu sur la ville, transformant les routes en rivières.



De nombreuses voitures ont été emportées par les flots. Un conducteur d'une soixantaine d'années a raconté s'être trouvé avec sa fille dans sa voiture quand l'eau a commencé à s'infiltrer de toutes parts. Il était dans la rue de la Poudrière. Si sa fille ne lui avait pas ordonné de sortir, il ne serait plus en vie, a-t-il confié. L'eau est montée à hauteur d'homme dans cette rue de Port-Louis. Elle s'est retirée en laissant derrière elle un chaos : murs effondrés, voitures entassées les unes sur les autres et dans tous les sens.



Quel bilan humain après un tel fracas ? La police mauricienne parle d'un mort. Tout cela s'est produit alors que l'île n'était qu'en alerte 2 sur une échelle de 4. L'alerte 3 été décrétée dans la précipitation à 13h30, heure locale, et s’est maintenue depuis.



Maurice est désormais à l'arrêt. La population est confinée en attendant que passe véritablement la tempête Belal. Elle s'approche. Il y a encore quelques heures, elle était à environ 110 km du sud-ouest de Maurice.