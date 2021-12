Surconsommation du sel : les Sénégalais consomment en moyenne plus du double de la limite autorisée

Les Sénégalais ont une consommation excessive du sel, selon une étude réalisée par le Professeur Sokhna Ndao du laboratoire Chimie analytique et Bromatologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils en consomment jusqu’à 32,34 grammes par jour, contre 5 grammes qui est largement admise par l’Organisation mondiale de la santé (Oms).



Sur la base d’un échantillon de 3.000 ménages à Dakar et de 504 à Thiès dans la commune de Mékhé et selon différents scénarii de consommation, l’enquête révèle donc que la quantité de sel absorbée par ces populations est entre 176,2 à 646,8% supérieure à la valeur guide recommandée par l’Oms.



Selon leurs habitudes alimentaires, le Dakarois comme le Thiéssois consomment, en moyenne au moins 16,92g de sel par jour avec un minimum de 8,81g par jour et un maximum de 32,34g par jour. A cela, s’ajoute la quantité de sel apportée par le petit-déjeuner dans certains cas et les autres types de collations consommés dans la journée.



Les conclusions issues de ces travaux appellent à une mise en place de programmes et stratégies afin de réduire le niveau de consommation de sel de la population sénégalaise.